العرض الأول لفيلم «رحلة العقباوي» بالمركز القومي للسينما.. الأربعاء

يقيم مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز امسية سينمائية الاربعاء القادم الموافق 11 مايو تتضمن العرض الأول للجمهور العام ومناقشة فيلم «العقباوي» للمخرج أيمن صفوت الذي تدور أحداثه حول أسرة محمد العقباوي التي اتخذت من صيد الحيوانات البرية كالأفاعي والعقارب والأرانب والأبراص والضفادع مهنة لها، وقد تخصصت في هذه المهنة واصبحت تزود الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية بما تحتاجه من حيوانات.

جوائز حصل عليها فيلم العقباوي

الفيلم حصل علي العديد من الجوائز منها جائزة مهرجان يوسف شاهين للافلام الروائية و الوثائقية القصيرة وجائزة مهرجان الدار البيضاء الدولي للأفلام الوثائقية وأيضا عرض فيلم «القاهرة سيمفونية مدينة» للمخرج محمود سالم، من إنتاج المركز القومي للسينما ويوثق الفيلم الحياة في القاهرة أثناء فترة الاغلاق بسبب انتشار وباء كورونا .

تشرف علي الفعاليات وتدير اللقاء الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية. وتقام عروض مركز الثقافة السينمائية في تمام الساعة السابعة مساءا بمقر مركز الثقافة السينمائية في شارع شريف بوسط البلد.

جدير بالذكر أن جميع فعاليات المركز القومي للسينما تقام بالمجان والدعوه عامه للجمهور من محبي السينما.

وزارة الثقافة تواصل فعاليات مشروع «سينما الشعب»

في سياق آخر، تستمر وزارة الثقافة في تنفيذ مشروع «سينما الشعب»، الذي أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المرحلة الأولى منه في 5 أماكن موزعة في 4 محافظات، وهي مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، وقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما شبين الكوم سينما السادات بالمنوفية وقصر ثقافة قنا.

وتشهد دور العرض السينمائي المشاركة في المشروع إقبالا جماهيريا غير مسبوق، وإيرادات ضخمة تجاوزت 200 ألف جنيه في الأيام الثلاثة الأولى، حسبما أعلنت قصور الثقافة.

ويُعرض حاليا في دور العرض فيلم «واحد تاني» للفنانين أحمد حلمي، وروبي، وسيد رجب، وسيناريو هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وذلك بواقع 4 حفلات يوميًا، بسعر التذكرة 40 جنيها للحفلة.