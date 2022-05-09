درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9-5-2022 على مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، وشمال وجنوب محافظات الصعيد، حار على القاهرة الكبري، والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية، على السواحل الشمالية، وووسط سيناء ، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، والقاهرة الكبرى والوجه البحري، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية، اليوم.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، الموافق 9 مايو 2022، تسجل 27 درجة على السواحل الشمالية الغربية، كما تتوقع أن تسجل 33 درجة على جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتسجل 34 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و26 درجة على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، كما أن من المتوقع أن تسجل 38 درجة على محافظات شمال الصعيد، كما تسجل درجات الحرارة 41 درجة على محافظات جنوب الصعيد، حيث يسود طقس شديد الحرارة، خلال ساعات النهار.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة الصغرى تنخفض ليلًا، ما بين لتسجل ما بين 18 - 24 درجة.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الاثنين، في مصر على النحو التالي:

القاهرة 34-20

الإسكندرية 27-18

وادي النطرون 28-19

طنطا 29-19

شبين الكوم 34-20

دمنهور 33-19

بلطيم 28-18

مطروح 23-18

السلوم 25-18

سيوة 32-21

بورسعيد 24-18

دمياط 25-18

الزقازيق 34-20

المنصورة 33-19

الإسماعيلية 34-20

السويس 28-19

العريش 27-18

رفح 27-18

رأس سدر 34-20

نخل 34-16

نويبع 33-20

طابا 29-18

كاترين 25-11

الطور 34-19

شرم الشيخ 33-23

الغردقة 32-22

مرسى علم 33-22

الفيوم 36-20

بني سويف 37-20

المنيا 38-21

أسيوط 39-22

سوهاج 39-22

قنا 39-23

الأقصر 40-24

أسوان41-25

إدفو 41-25

أبو سمبل 40-26

الوادي الجديد 41-22

شلاتين 34-21

أبو رماد 34-20

حلايب 31-21

رأس حدربة 30-21