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محمود مسلم

عاجل.. وصول البحارة المصريين الـ20 لأرض الوطن بعد تأمين الإفراج عنهم باليمن

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الوطن
05:48 م | الأحد 08 مايو 2022
أرشيفية

أرشيفية

وصل البحارة المصريون الـ20 الذين تم تأمين الإفراج عنه في اليمن إلى أرض الوطن، بعدما جرى تأمين عودتهم إلى البلاد بتوجيهات رئاسية.

وكانت التوجيهات الرئاسية للجهات المعنية ركزت على سرعة إنهاء أزمة البحارة المصريين باليمن وإعادتهم للوطن سالمين.

وفور عودتهم إلى البلاد، توجه البحارة بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي على إنهاء أزمتهم.

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