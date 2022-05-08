الحجر الزراعي: استيراد 50 ألف طن قمح من الهند

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن مصر تستورد من الهند 50 ألف طن كدفعه أولى من القمح، وهو المنشأ الذي جرى اعتماده منذ 3 أسابيع، لتصدير القمح إلى مصر، بعد فترة استمرت طيلة 3 سنوات من التباحث، بين الجانبين المصري والهندي، لضمان سلامة القمح المستورد.

العطار: سيجري فحص القمح الهندي من منبعه

أضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أنه قد تم إرجاء قرار استيراد القطن من الهند، فيما تم التأكيد على استيراد القمح منها، «وفقا لتوجيهات السيد القصير، ووزير الزراعة، هسافر بكرة على رأس لجنة للفحص والإشراف، وشحن أول شحنه من القمح الهندي إلى مصر».

وأوضح أن الشحنة قبل تحركها من الهند، حصلت على كل الاعتمادات والأوراق اللازمة، التي من شأنها تسهل عمليه دخولها للأراضي المصرية، لافتا إلى أن السفينة سيجري شحنها اليوم في الميناء الهندي، وستأخذ الفترة المقرر لها للسفر بحرا لحين وصولها إلى مصر.

اشتراطات الحجر الزراعي

وفند: «فيه لجنة من الحجر الزراعي المصري سافرت إلى الهند منذ 5 أيام لفحص المركب وضمان سلامته، والخلايا والعنابر فيه، قبل وضع القمح به، ومواصفات لجنة الحجر الزراعي تضمن خلو القمح من أي أفات ضارة أو أمراض، قد تصيب القمح أو تكون مهدده للثروة الزراعية المصرية».

وأكد أن الحجر الزراعي المصري، له عددا من الاشتراطات التي تضمن مطابقة القمح الهندي للاشتراطات القمح المصرية.

وتابع: «الحجر الزراعي مش بيتدخل في الكميات اللي بيتم استيرادها إلى مصر، لكنه يفحص الشحنات ويتأكد من سلامتها، وبمجرد ما بيتقدملنا طلب بندرسه، وبندي الموافقة على الطلب اللي اتقدم لينا، وأخر طلب اتقدم كان بـ50 ألف طن، في حين تحمل المركب 63 ألف طن، وبكدة الشحنة حجمها عادي».