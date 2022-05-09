بلاغ ضد مستشفى بالمعادي الجديدة بعد تسبب طبيبة بدخول شاب في غيبوبة

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، مع شقيق شاب عشريني يعاني من غيبوبة إثر عملية جراحية، ببلاغ عاجل لوزارة الصحة ضد مستشفى قلب بالمعادي الجديدة حمل رقم 5058584 إلى رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، وكذلك بالبلاغ رقم 3857 لسنة 2022 بنيابة البساتين.

وجاء البلاغان عن وقائع إهمال طبي وإخلال بالأصول العلمية الطبية وواجبات الحيطة والحذر، بما تسبب في دخول مريض شاب بغيبوبة تامة مع الإخلال برعاية المريض والتحصل على مبلغ 170 ألف جنيه بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية، إذ تحصل طبيب جراحة القلب على 100 ألف جنيه كأتعاب، وتحصل المستشفى على 70 ألف جنيه للخدمات الطبية.

المريض داخل المستشفى على قدميه

وذكر البلاغ أن المريض يبلغ من العمر 24 عاما ودخل بإرادته واعيا، وعلى قدميه إلى المستشفى لعمل جراحة روتينية لوجود تمدد في الشريان الأورطي في منتصف أبريل الماضي، وأثناء حدوث العملية وقعت أخطاء طبية أدت إلى دخول المريض في غيبوبة تامة حتى الآن، وبعد مماطلة وتسويف وتهرب من إبلاغ ذوي المريض عن حالته الطبية والأسباب لما يجاوز العشرين يوما من تاريخ العملية، قام ذوي المريض باستدعاء استشارية مخ وأعصاب أبلغتهم أن الغيبوبة سببها حدوث أخطاء طبية.

الرقابة على المستشفى

طالب البلاغ المقدم لوزارة الصحة بالرقابة على المستشفى وإنفاذ قانون المنشآت الطبية.

يذكر أن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 69 لسنة 1997، انتهت إلى خضوع أجور الإقامة والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الاستثمارية لاختصاص لجنة تحديد الأسعار المنصوص عليها في المادة (12) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وتنص المادة على تحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة من قبل وزارة الصحة والمحافظة المختصة، وكذلك تطبيق قانون شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 وفي مادته التاسعة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة تصل الى خمس سنوات على كل من خالف التسعيرة المحددة للخدمات الطبية.