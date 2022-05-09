الديواني: مصر لجأت للاستثمار الخليجي المستقر بعد خروج المال الأجنبي

قال الدكتور شريف الديواني، رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس سابقا، إن كثير من تدفقات رأس المال الأجنبي خرجت من مصر وعدة دول بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية وهذا أثر على الاقتصاد المصري، لذلك تدخل البنك المركزي من خلال تنفيذ سياسة ترشيد الاستهلاك، لحماية الجميع حتى لا يتم تحجيم التضخم، لافتا إلى أن مصر تتحرك لجذب روؤس الأموال الأجنبية خاصة الأشقاء في الخليج على شكل استثمار مستقر وليس المضاربات الأجنبية التي كانت تحدث في البورصة.

توقعات برفع الفائدة الأمريكية مجددا

وأضاف «الديواني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc » مساء الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة مرتين ومستمر بسبب زيادة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وسط وجود طلب في السوق وسيولة في أيدي الأمريكيين ولكن المعروض قليل من السلع، لافتا إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة إلى 2.8%.

تأثر الاقتصاد الروسي بشدة

وأوضح رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس سابقا، أن صندوق النقد الدولي أجرى اجتماعات منذ 10 أيام وسط توقعات بالتعافي في الربع الثالث من هذا العام في أحسن التوقعات عقب بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي بدأ في المعاناة نتيجة الحرب وسط توقعات بأن الأمر سيزداد سوءًا في أغسطس المقبل خاصة شركات الطاقة التي يعتمد عليها الاقتصاد الروسي.