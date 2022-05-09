بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بكفر الشيخ

أُصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في انقلاب دراجة نارية بطريق «عزبة الحارس - ميت الديبة»، التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى قلين المركزي.

انقلاب دراجة نارية

وتلقت غرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة بانقلاب دراجة نارية بطريق «عزبة الحارس - قرية ميت الديبة» التابعة لمركز قلين، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، بمستشفى قلين المركزي.

أسماء المصابين

وتبين إصابة كل من علي فايز نور الدين، 21 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليسري، وبلال عماد جاد، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأحمد خليل فاروق، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد المنعم جابر عبد المنعم، 20 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم من قرية ميت الديبة.