تعرف على أفضل البنوك لبيع وشراء العملات الأجنبية للاستفادة من فارق السعر

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 9-5-2022 في البنوك وشركات الصرافة، ما يعتبر محل اهتمام الكثير من المواطنين، إذ جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي كأفضل البنوك لبيع الدولار بسعر 18.48 جنيه، فيما يعتبر البنك المركزي أفضل البنوك لبيع اليورو بسعر 19.44 جنيه.

وترصد «الوطن» أفضل البنوك لبيع وشراء العملات العربية والأجنبية في البنوك المختلفة بمصر، اليوم الاثنين 9-5-2022 ليستفيد المواطن من فارق السعر، وهي كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي

يباع بأفضل سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 18.48 جنيه، فيما يشتريه المواطنون بأفضل سعر من البنك الأهلي اليوناني بسعر 18.51 جنيه.

سعر اليورو

عُرض اليورو بأفضل سعر للبيع في البنك المركزي المصري بسعر 19.4468 جنيه، مقابل 19.4824 جنيه في المصرف العربي الدولي كأفضل سعر للشراء.

الجنيه الإسترليني

يُباع الجنيه الإسترليني بأفضل سعر في البنك المركزي المصري بـ22.7368 جنيه، مقابل 22.7697 جنيه كأفضل سعر للشراء في المصرف العربي الدولي.

سعر الريال السعودي

يُباع الريال السعودي بأفضل سعر في مصر بـ4.9165 جنيه، 4.9348 جنيه للشراء في بنك مصر.

الدرهم الإماراتي

يُباع الدرهم الإماراتي بأفضل سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ5.0252 جنيه، فيما سجل البنك الأهلي المصري أفضل سعر للشراء بـ5.0395 جنيه.

اليوان الصيني

يباع اليوان الصيني بأفضل سعر له في بنك المركزي المصري بسعر 2.7641 جنيه فيما يعد بنك مصر 2.7637 جنيه لشرائه.

الفرنك السويسري

يباع الفرنك السويسري بأفضل سعر له في البنك المركزي المصري بسعر 18.6363 جنيه، مقابل 18.6851 جنيه للشراء ببنك المصرف العربي الدولي.

أسعار العملات في البنك المركزي

- سجّل سعر بيع الدولار مقابل الجنيه سعر 18.54 جنيه، مقابل 18.4408 جنيه للشراء.

- ويباع اليورو مقابل الجنيه المصري بسعر 19.5567 جنيه، مقابل 19.4569 جنيه للشراء.

- وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 23.8658 جنيه للبيع، مقابل 22.7486 جنيه للشراء.

- الريال السعودي يباع بسعر 4.94 جنيه، مقابل 4.91 جنيه للشراء.

- سجل الدينار الكويتي 60.4021 جنيه، مقابل 60.0200 جنيه للشراء.

- يباع الدرهم الإماراتي بسعر 5.045 جنيه، مقابل 5.02 جنيه للشراء.