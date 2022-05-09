سفير روسيا لدى وارسو يتعرض لاعتداء.. «فيديو»

أثناء وضعه لإكليل من الزهور على قبر جنود السوفيتيين في وارسو، تعرض سيرجي أندرييف السفير الروسي لدى بولندا، لاعتداء اليوم.

طلاء أحمر

وقام متظاهرون برشق أندرييف وزوجته ودبلوماسيين آخرين رافقوه بطلاء أحمر ولم يسمحوا لهم بالاقتراب من النصب التذكاري، فيما قام رجال الشرطة بفرض طوق أمني حول الدبلوماسيين ورافقوهم إلى سياراتهم لحمايتهم من المتظاهرين.

الخارجية الروسية تُعلق

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية علقت على الحادث قائلة: «إن مناصري النازية الجديدة كشفوا عن وجههم مجددًا»، واصفة ذلك الوجه بـ«الدموي»، مضيفة أن تدنيس القبور وهدم النصب التذكارية لأبطال الحرب العالمية الثانية، وأخيرًا تعطيل مراسم وضع الزهور في يوم مقدس، يثبت أمرا بديهيا، «لقد اتخذ الغرب مسارا لإعادة بعث الفاشية».

وقالت زاخاروفا: «من عليه أن يخاف هم سكان أوروبا لما يرونه في المرآة.. لكن لا يمكن تخويفنا».