الإمارات واليونان تؤكدان في بيان مشترك سعيهما لتعزيز شراكتهما

أعلنت دواتي الإمارات العربية المتحدة واليونان في بيان مشترك، صدر اليوم الاثنين، سعيهما لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية ودعم جهود السلم والاستقرار، من جهته أشاد الشيخ محمد بن زايد بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين الإمارات واليونان وشراكتهما الاستراتيجية الشاملة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

لقاء إماراتي يوناني في أبو ظبي

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكجزء من الزيارة، قالت الإمارات واليونان إنهما اتفقتا على إنشاء مبادرة بقيمة 4 مليارات يورو للاستثمار في الاقتصاد اليوناني. وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أنه سيشمل قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والأشكال الجديدة والرعاية الصحية والأدوية والأغذية والزراعة والخدمات اللوجستية.

بالنسبة للمبادرة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي القابضة ADQ وبنك التنمية اليوناني وبنك التنمية اليوناني للاستثمار، من قبل محمد السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ADQ، وكوستاس فراغوجيانيس، نائب وزير الدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح في مجلس الوزراء.