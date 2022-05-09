انتخاب فهيم البرعي قورة أول عربي وأفريقي رئيسا لـ«النيماتولوجين الأمريكية»

انتُخب الدكتور فهيم البرعي قورة، أستاذ علم الحيوان الزراعي والنيماتولوجي بجامعة الزقازيق، الذي يشغل منصب مدير البرنامج الدولي لتربية وتهجين الفراولة بجامعة فلوريدا حاليا، رئيسا لجمعية النيماتولوجين الأمريكية Organization of Nematologists of Tropical America (ONTA)، التي تضم ممثلين وأعضاء من جميع دول العالم، في تخصصات علوم النيماتولوجيا الزراعية والنيماتولوجيا الحشرية، وكل ما يتعلق بها من علوم وتخصصات زراعية مختلفة في هذا المجال.

منافسة شديدة بين مصر والبرازيل وكوبا وهندوراس

كان الدكتور قورة، يشغل منصب نائب الرئيس منذ عام 2021، وتم انتخابه رئيسا للجمعية في الاجتماع السنوي الذي عقد في مدينة أنتيب بدولة بفرنسا، في الفترة بين 1 مايو إلى 6 مايو الأسبوع الماضي، إذ تقدم كممثل لجمهورية مصر العربية، وكانت المنافسة شديدة بين مصر والبرازيل وكوبا وهندوراس، وفازت مصر بأغلبية ساحقة من تصويت الأعضاء الممثلين للدول أو المناطق على حسب التقسيم الجغرافي، وكان عددهم 48 عضوا، حصلت مصر على 42 صوتا، والبرازيل على 3 أصوات، وكوبا صوتا واحدا، وتم انسحاب هندوراس.

مصر حصلت على 87.5%؜ من الأصوات

حصلت مصر على 87.5%؜ من الأصوات، ويعد هذا الإنجاز المصري، الأول في تاريخ الجمعية، ليتم اختيار بلد خارج نطاق دول أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا، لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية، تستضيف هذا المؤتمر إن شاء الله في أكتوبر/ نوفمبر 2023.

قورة قدم محاضرة عن مصر ومكانتها الزراعية والثقافية والسياحية

والجدير بالذكر، أن الدكتور فهيم قورة، قدم محاضرة عن مصر ومكانتها الزراعية والثقافية والسياحية، وقدرتها على استضافه المؤتمر أمام نخبة من علماء التخصص لتبادل الخبرات والأبحاث العلمية، ونقل التكنولوجيا وتنشيط السياحة، في مؤتمر يجمع بين هذه الكوكبة من العلماء، ليس فقط مع أهل التخصص في مصر، بل كل دول الجوار من أفريقيا والشرق الأوسط والأمريكيتين وأوروبا وآسيا، هذا حدث ينتظره الجميع، وسيكون فخرا لكل المصريين.