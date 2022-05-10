مفاجأة.. القانون يجبر الموظف على رد تكاليف التدريب حال الفشل

كشفت المادة 15 من اللائحة التنفيذية المفسرة والموضحة لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، عن مفاجأة لموظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث حذر مضمونها من تغيب أو انقطاع الموظف الذي يقضي فترة التدريب ضمن خطة تدريب الموظفين، لرفع كفاءتهم، حيث يعتبر هذا التغيب او الانقطاع بغير عذر مقبول انقطاعا عن العمل، وتوقع عليه عقوبات الانقطاع عن العمل، وبنص المادة يعتبر تخلف الموظف عن التدريب إخلالا بواجباته الوظيفية وتتولى السلطة المختصة إحالته للتحقيق لتحديد مدى مسؤوليته التأديبية.

الموظف يستحق أجره كاملا خلال فترة التدريب

كما نصت المادة 16 من نفس اللائحة على أن يستحق الموظف أجره كاملا خلال فترة التدريب، ويتعين على الموظف الانضباط في التدريب واجتياز نسبة النجاح المقررة، وفي حالة عدم اجتيازه لهذه النسبة تسترد منه مصروفات البرنامج التدريبي إذا كان التحاقه بالتدريب بناء على طلبه وتحملت الوحدة تكلفة التدريب.

وفي ذات السياق أعاد قانون الخدمة المدنية الجديد للتدريب مكانته، وشدد على ضرورة وضع منظومة تدريبية تضمن الارتقاء بمستوى موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وجودة الخدمات التى يقدمونها للمواطنين، حيث وردت كلمة «التدريب» في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016، 58 مرة، فى عدة مواد، لتفصيل قواعد وخطط التدريب وكيفية التقييم والترشح للتسجيل في برامجه المختلفة.

التدريب المستمر للموظفين يرفع الكفاءة

«الوطن» تستعرض في السطور التالية أهم المعلومات عن التدريب في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على النحو التالي:

- تنص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون «يهدف التدريب المستمر للموظفين إلى تلافى أوجه القصور فى أداء الخدمات، وتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية».

- ألزم قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 كل وحدة إدارية في المصلحة أو الهيئة بوضع خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفى، بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها.

- تدرج كل وحدة فى مشروع موازنتها الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة التدريب، على أن تكون مشفوعة بالخطة المزمع تنفيذها، والتي تتولى تنفيذها إدارة الموارد البشرية.

- تعد إدارة الموارد البشرية تقريراً سنوياً عن تنفيذ خطة التدريب مصحوباً بالإحصائيات والنتائج المتحققة خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة مرفقاً به خطة التدريب التالية، وذلك للعرض على لجنة الموارد البشرية تمهيداً للاعتماد من السلطة المختصة وذلك وفقا للمادة 14.

لائحة «القانون» أقرت خطة تدريبية بميزانية سنوية.. وألزمت «الموارد البشرية» بتحديد الاحتياجات التدريبية نهاية العام.