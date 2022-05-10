رحمة أحمد تغازل زوجها بطريقة مربوحة على الهواء: يا كلوب العتمة (فيديو)

فاجأ أحمد منصور، زوج الفنانة رحمة أحمد، صاحبة دور مربوحة في مسلسل الكبير أوي، بمكالمة هاتفية أثناء استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدي، لترد عليه الفنانة رحمة أحمد بوصلة غزل قائلة له على طريقة مربوحة: «يا كلوب العتمة».

منصور: يوم ما اتقدمتلها عيطت

وعن رأيه عندما عرض على رحمة أحمد الدور، قال منصور خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة ON، «لما جالها الدور مع أحمد مكي كنا في فترة مهمة في حياتنا عشان الطفل المولود واحتمالية السفر وقتها وبالتالي عندما عرض عليها الدور في مسلسل الكبير أوي كان تحدي كبير لينا خاصة أنها كانت شايلة مسؤولية كبيرة في المنزل وبالأخص الطفل، وشالت اللي محدش يقدر يشيله».

وواصل: «كنت داعم ليها جدًا لما جالها الدور وقلتلها خدي الدور لأن الفرصة دي لن تكرر في حياة أي حد خالص، والفرصة بتيجي مرة واحدة في العمر، ولم نفكر وققتها في إيجابيات أو سلبيات لأن مسلسل الكبير لا يُرفض».

وعن لحظة حصولها على الدور وإخبارها له بالعرض، قال: «كان عندها مسرحية في الأوبرا، وأنا كنت في البيت قاعد بالطفل ومشغل أغاني عشان يسكت وكنت عمال أقولها هتيجي أمتى ولما وصلت بدأنا الخناقة عشان قاعد بالطفل وقالتلي أستاذ أحمد مكي زارني في المسرح وتقريباً فيه ترشيح لدور ووقتها نسيت الخناق وكل شيء وقعدنا نفكر وقتها، وقررنا إلغاء السفر وقولتلها ركزي في شغلك وأنا هعرف أظبط نفسي وسافرت أنا، وقررت أنها تعيش في مصر وأمي وأمها يرعوا الولد».

وردًا على سؤال «الحديدي» هل رحمة أحمد في البيت زي مربوحة؟ قال: «رحمة في بتحاول في البيت تعمل أي حاجة حتى لو مش عارفاها بتفضل تحاول لحد ما تعملها ولما أتجوزتها ماكنتش إمكانيتها في الطبح بنسبة 100% لكنها أصرت واتعلمت».

أسوأ أكلة بتعملها

وعن أسوأ الأكلات التي تعدها رحمة أحمد، قال: «المكرونة الباشميل»، متابعا: «أنا مقدر أن وقتها مليان ومضغوطة ورغم ذلك لا تقصر في البيت وعمرنا ماحسينا أن فيه شيء ناقص ولا عمرها قصرت في رعاية مصطفى إبننا».

واستطرد: «حياتنا كوميدية وأشهر موقف كوميدي عشاناه يوم ما تقدمتلها كان فيه بعض العقبات وعيطت ومكنش هيتم الجواز، وإحنا قاعدين اختلفنا في بعض الحاجات تفاجأنا أنها سابتنا ودخلت جوه وكلهم استنتجوا أنها دخلت تعيط وفوجئت أنها بعتتلي على الواتس أني أتعامل في الموضوع وأنها هتعمل نفسها بتعيط».