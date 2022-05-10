«لو عايز تشتري تليفزيون».. أرخص أنواع الشاشات في الأسواق المصرية

في ظل تباين أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، تبحث شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في شراء أجهزة كهربائية عن أرخص الأنواع، من حيث القيمة المالية والجودة.

وفى إطار ما تقدمه «الوطن» من خدمات لجميع قرائها، نستعرض خلال التقرير التالي، أرخص أسعار وأنواع الشاشات في مصر، من جميع الماركات المختلفة والموجودة فى جميع الأسواق المحلية المصرية.

أرخص أنواع الشاشات التليفزيونية في الأسواق

تضم الأسواق المحلية المصرية عددا كبيرا ومختلفا من ماركات الأجهزة الكهربائية، خاصة ماركات الشاشات التليفزيونية، بكافة أشكالها وأنواعها، ما يتيح الفرصة أمام أي مواطن لاختيار الشاشة التي يريدها، والسعر الأقل الذي يبحث عنه، وحسب مواقع التسوق الإلكتروني لبيع الأجهزة الكهربائية، تستعرض «الوطن»، أرخص أسعار الشاشات فى الاسواق.

- شاشة سيمفوني 32 بوصة Full HD بسعر 2490 جنيه.

- شاشة ATA 32 بوصة HD بسعر ‎2,299‏جنيه.

- شاشة MG 32 بوصة Full HD بسعر4098 جنيه.

- شاشة جروهى32 بوصة Full HD بسعر 2499 جنيه.

- شاشة هوهو 32 بوصة HD بسعر3500 جنيه.

- شاشة جاك 32 بوصة HD بسعر2350جنيه.

- شاشة تورنيدو 32 بوصة HD بسعر 2299 جنيه.

- شاشة ata جرين 32 بوصة HD بسعر 2299 جنيه.

- شاشة كاون 32 بوصة Full HD بسعر2149 جنيه.

- شاشة اريون 32 بوصة HD بسعر 2499 جنيه.

- شاشة برايم هوم 32 بوصة Full HD بسعر 2050 جنيه.

- شاشة كونتيكس 32 بوصة HD بسعر 2,599 جنيه.

- شاشة LED 32 بوصة HD بسعر 2149 جنيه.