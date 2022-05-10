شعراوي: تنفيذ 3753 مشروعا صغيرا ومتوسطا خلال شهر بقروض 700 مليون جنيه

واصلت وزارة التنمية المحلية جهودها لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بمختلف أنواعها وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل من خلال البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، لرفع شعار «وداعاً للبطالة»، ونشر فكر العمل الحر بين الشباب وعدم انتظار العمل الحكومي واستثمار طاقات الشباب وقدراتهم وأفكارهم الابتكارية في تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون بداية لمستقبل جاد وناجح، ويصبح هؤلاء الشباب نواة لجيل جديد من رجال وسيدات الأعمال.

تنفيذ 3753 مشروعاً بقروض بلغت 700 مليون جنيه

وأشار إلى أن «مشروعك»، نفذ خلال شهر أبريل 2022 عدد 3753 مشروعاً بقروض بلغت 700 مليون جنيه، ووفرت هذه المشروعات 15 ألف فرصة عمل للشباب مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بتكثيف جهود المحافظات لتشجيع الشباب على التقدم للبرنامج وتبنى المبادرات الجادة للاستفادة من المميزات التي يقدمها البرنامج، والذي يدخل في مبادرة البنك المركزي لإقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسعر عائد 5%.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن «مشروعك»، نجح في توفير التمويل اللازم للمواطنين لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات الميسرة للحصول على القروض المطلوبة في أسرع وقت مشيراً الى أن إجمالي حجم القروض الممنوحة منذ انطلاقه وحتى الآن بلغت 23,4 مليار لتمويل 193,8 ألف مشروع استثماري متنوع، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,5 مليون فرصة عمل.

محافظة المنيا احتلت الصدارة بـ 23 ألف مشروع

ولفت إلى أن محافظة المنيا احتلت الصدارة في إجمالي عدد المشروعات المنفذة من خلال «مشروعك»، بـ 23 ألف مشروع، ونفذت محافظة سوهاج 22 ألف مشروع، والبحيرة 19.5 ألف مشروع، والدقهلية 17,5 ألف مشروع، والشرقية 16,5 ألف مشروع، وبنى سويف 16,5 ألف مشروع، مؤكدا أن «مشروعك»، يعد بوابة الشباب لريادة الأعمال لتنفيذ مشروعات تساعد في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد «شعراوي»، اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل صغيرة ومتوسطة في محافظات صعيد مصر من خلال مشروعك حيث تم حتى الآن تنفيذ 160 ألف مشروع بتكلفة 12 مليار جنيه، وفرت 621 ألف فرصة عمل مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت توظيف «مشروعك»، للعمل أيضاً على توفير فرص عمل حقيقية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنفذ بمحافظتي قنا وسوهاج، حيث بلغ نصيبهما من إجمالي عدد المشروعات التي نفذها مشروعك 28,5 ألف مشروع بتكلفة 3,7 مليار جنيه وفرت 175 ألف فرصة عمل.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن مشروعك ساهم في تسهيل إجراءات بدء إقامة المشروعات الجديدة، وذلك من خلال توفير 260 مقرا على مستوى 27 محافظة مصرية، ومساهمته فى إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات ، وتبسيط الإجراءات ، وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة موضحاً أن هدف المبادرة هو إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير وتشغيل أهلنا في المحافظات المصرية.