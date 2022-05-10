انطقعت عنه الدورة الدموية.. إنقاذ ذراع عامل من البتر ببني سويف التخصصي

نجح فريق طبي بمستشفى بني سويف التخصصي، اليوم الثلاثاء، في إنقاذ ذراع عامل يبلغ من العمر 35 سنة، مقيم في محافظة قنا، من البتر، نتيجة تعرضه لحادث أدى إلى تهتك بالذراع الأيسر، مع انقطاع حاد للدورة الدموية للذراع.

وجاءت التحركات العاجلة، في توجيهات من الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، بضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على مستشفيات الأمانة، وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة.

حالة إعياء شديدة ونزيف

حضر العامل المصاب إلى مستشفى بني سويف، يعاني من نزيف شديد مع إعياء وهبوط فى كل العلامات الحيوية، وتم التعامل معه سريعا، وتنفيذ الإسعافات الأولية، من إعطائه محاليل والدم اللازم، وتحضيره سريعا للدخول للعمليات، لعدم وجود نبض باليد، ووجود كل العلامات الدالة على انقطاع الدورة الدموية بالذراع.

تشكيل فريق طبي للتعامل مع الجرح

وجه الدكتور تامر حامد مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، على الفور بدخول المريض للعمليات، وتشكيل فريق طبي للتعامل مع الجرح، حيث تبين وجود قطع وفقد أكثر من 10 سم من الشريان العضدي الأيسر، وتم توصيل الشريان بواسطة الوريد السفيني، وتم التأكد من وجود نبض بشرايين اليد اليسرى، وأجري التدخل الجراحي برئاسة الدكتور محمود معوض استشارى ورئيس قسم جراحة الأوعية بالمستشفى، وفريق مساعد ضم الأطباء دعاء حامد طبيب مقيم بقسم جراحة الأوعية، ونسرين يحيى وشيماء حمدي أخصائي تخدير، وتمريض عمليات سحر حمدي.

أسرة المصاب تشكر المستشفى

وجهت أسرة المصاب الشكر إلى الدكتور تامر حامد، والدكتورة إيمان البنا مدير الخدمات الطبية، وإدارة المستشفى، والفريق الطبي، لما بذلوه من جهد في سرعة التعامل مع الحالة، وتوفير كل الإمكانات الطبية.