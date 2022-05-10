أمريكا ترفض اتهام بوتين للغرب بالتسبب في حرب أوكرانيا: سخافة واضحة

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية خطاب يوم النصر الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحة أنَّ تصريحات بوتين بأن العدوان الغربي أدى إلى حرب أوكرانيا سخيف بشكل واضح.

وقال السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين باساكي، إنَّ خطاب بوتين كان «تاريخًا تعديليًا اتخذ شكل معلومات مضللة»، قائلة: «ما رأيناه أن الرئيس بوتين يفعله هو إعطاء نسخة من التاريخ التحريفي الذي اتخذ شكل المعلومات المضللة التي رأيناها بشكل شائع للغاية على أنها دليل روسي».

البيت الأبيض: خطاب بوتين مضلل

وأضافت بساكي إنَّ يوم 9 مايو من المفترض أن يكون يوم الاحتفال بالسلام والوحدة في أوروبا وهزيمة النازيين في الحرب العالمية الثانية ولكن بدلاً من ذلك يحرف بوتين التاريخ لتبرير حربه غير المبررة وفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

وتابعت: «الآن، من حسن الحظ أننا جميعًا ندرك -الصحفيون في جميع أنحاء العالم يدركون والأوروبيون يعرفون والأمريكيون على دراية- مصنع المعلومات المضللة الذي يبدو أن الرئيس بوتين والكرملين عليهما».

واوضحت أنَّ الإيحاء بأن هذه الحرب التي أثيرت بتوجيه من الرئيس بوتين كانت مدفوعة بالعدوان الغربي أو الخطط الغربية هو أمر كاذب وعبثي بشكل واضح.

بوتين: الغرب أجبرنا على الحرب

وكان الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين قال في خطابه أمس بذكرى يوم النصر إنَّ الغرب أجبر روسيا على إطلاق عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، منوهًا إلى أنَّ روسيا اقترحت إبرام اتفاق بشأن الضمانات الأمنية فى ديسمبر الماضي، كما دعت روسيا الغرب إلى الدخول في حوار نزيه، بحثا عن حلول وسط معقولة، لأخذ مصالح الطرف الآخر في الاعتبار.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين، وتحديدًا في 24 فبراير الماضي، وفرضت عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.