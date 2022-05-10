إعلان أسماء 94 فائزاً بزيارة بيت الله الحرام في قرعة علنية بدمياط

شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء حسام بدرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، اليوم الثلاثاء، فعاليات القرعة العلنية للحج، التي تأتي تحت إشراف وزارة الداخلية، وأسفرت عن فوز 94 شخصاً بزيارة بيت الله الحرام، من بينهم ثلاثة من كبار السن.

محافظ دمياط تهنئ الفائزين بقرعة الحج

وأعربت محافظ دمياط عن سعادتها لحضور قرعة الحج، معربةً عن أصدق أمنياتها للجميع بأن يمن الله عليهم بزيارة بيته الحرام، كما هنأتهم بعودة أداء الفريضة بعد جائحة كورونا، وتقدمت بالتهنئة للفائزين، وطلبت منهم الدعاء لمصر بأن ينعم الله عليها بدوام الرفعة والاستقرار والرخاء.

ووجهت الدكتورة منال عوض الشكر إلى وزارة الداخلية، وجميع القائمين على هذا الحدث، ورعايتهم لحجاج بيت الله الحرام.

821 شاركوا في القرعة عبر الحاسب الآلي

ومن جانبه، رحب اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، بالدكتورة منال عوض، موجهاً الشكر لها على حرصها حضور تلك الفعالية، كما أكد أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج من محافظة دمياط قد بلغ 821 مواطناً، وتصل حصة المحافظة 91 مواطناً، بالإضافة إلى 3 من كبار السن، لافتاً إلى أن القرعة جرت بشفافية تامة، من خلال الحاسب الآلي.

جاء ذلك خلال احتفالية أُقيمت بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر، اليوم الثلاثاء، بحضور النائب أحمد البلشي، والنائب وليد التمامي، والنائب محمد أبو حجازي، أعضاء مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، ومدير عام الشباب والرياضة، ومدير عام مديرية الأوقاف.