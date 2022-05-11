بدء تلقي طلبات الرفع المساحي عبر المراكز التكنولوحية في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بدء تلقي طلبات الرفع المساحي من المواطنين بواسطة المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن، وذلك استكمالًا لجهود الحكومة المصرية في التحول الرقمي بميكنة وتطوير الخدمات الحكومية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

الرفع المساحي جاء وفق التعاون بين عدة وزارات

وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إنَّ الرفع المساحي بالمراكز التكنولوجية، جاء وفقًا لبروتوكول التعاون بين كل من وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإدارة المساحة العسكرية ولجنة حوكمة أصول الدولة، بشأن إتاحة الخدمات المساحية الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الذي يتضمن منظومة تلقي طلبات الرفع المساحي لأعمال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

الرفع المساحي بهدف للتيسير على المواطنين لتسجيل العقارات

ويهدف الرفع المساحي عبر المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ، إلى التيسير على المواطنين في تقديم طلباتهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وبدأت عمليات الرفع المساحي أمام المخالفين الذين لم يسجلوا عقاراتهم، في 8 مايو الجاري، وذلك وفقا للقانون رقم 9 لسنة 2022، والخاص بتسجيل العقارات، إذ تجري المراكز التكنولوجية المسح الرقمي للعقارات وتسجيله وتسليمه.

ويتواجد في محافظة كفر الشيخ 13 مركزًا تكنولوجيًا منتشرة في كل مدن المحافظة، إذ تفتح أبوابها أمام المواطنين بدءًا من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 عصرًا، وسط متابعة نائب محافظ كفر الشيخ، الذي أسند إليه مهمة تطوير المراكز التكنولوجية وإدارة ملفها بشكل كامل، إذ جرى تدريب العاملين بتلك المراكز.