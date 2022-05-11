«تضامن الغربية»: إجراء 120 جراحة عيون مجانا في قرى ومراكز المحافظة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية إجراء 120 عملية جراحية بمدن ومراكز المحافظة بتوقيع الكشف الطبي على الأهالي في قراهم، وأكّدت مديرية التضامن الاجتماعي على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكّد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه، وذلك في إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

صرف العلاج وعمل نظارات طبية بالمجان

وأوضحت «التضامن»، أنَّه تمّ صرف العلاج لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية مجانا، دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

إجراء 12 ألف عملية «عيون»

على الجانب الآخر، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنَّ الأورمان توقع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة، وأن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، وفي أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر، التي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

وقال مدير عام جمعية الأورمان إنَّ الجمعية نجحت وحتى الآن بمحافظة الغربية، في إجراء 12 ألفًا و616 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 9 آلاف و810 نظارات طبية لغير القادرين.