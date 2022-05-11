عاجل .. الحكومة تقف دقيقة حداد على روح شهداء «حادث نقطة المياه» (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع يوتيوب، منذ قليل، فيديو لوقوف الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف نقطة مياه غرب سيناء.

كان العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، قد أعلن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، بعد التصدي لهجوم قامت به مجموعة من العناصر التكفيرية على نقطة رفع مياه بغرب سيناء.

وأكّد المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب، واقتلاع جذوره.

كما أكّد مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه قبل قليل، على دعم جهود رجال القوات المسلحة والشرطة لحماية أمن الوطن والمواطنين، وصون مقدراته، واقتلاع جذور الإرهاب.

وشددت الحكومة على مواصلة الدولة المصرية لـ«مسيرة البناء والتنمية»، مؤكدة على أن مثل هذه الحوادث الإرهابية لن تنال من عزيمة الدولة في هذا الصدد.

وجدد مجلس الوزراء تعازيه لرجال القوات المسلحة الباسلة، وأسر شهداء العملية الإرهابية، مؤكّداً مواصلة جهود القضاء على من وصفهم بـ«قوى الشر»، والذين يستهدفون النيل من استقرار الوطن، وتقويض جهود التنمية، بحسب بيان الحكومة الصادر قبل قليل.