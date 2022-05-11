طالب ثانوي ينهي حياته بحبة الغلال السامة بالغربية.. زملاؤه تنمروا عليه

تخلص طالب في الصف الثالث الثانوي، ومقيم بقرية المنشأة الكبري بمدينة السنطة، بمحافظة الغربية، من حياته، بتناوله حبة حفظ الغلال السامة، وذالك بسبب تعرضه لتنمر ومضايقات، من قبل زملائه، بسبب ضعف بصره.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

حبة حفظ الغلال

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطار من العقيد احمد الخولي مأمور قسم شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ، بقيام «أدهم.ج.س»، طالب بالصف الثالث الثانوي بالتخلص من حياته، إثر تناوله حبة حفظ الغلال السامة.

وتبين قيام الطالب بتناول حبوب حفظ الغلال السامة، بسبب مروره بأزمة نفسية، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وذلك بعد تعرضه لمضايقات وتنمر من قبل أصدقائه بسبب ضعف بصره، ما دفعه لإنهاء حياته.

تنمر يؤدي إلى إنهاء حياة

وأفاد مصدر، أن الطالب كان من المتفوقين دراسياً، ولم يظهر عليه أي علامات تدعو للقلق، أو توحي بقدومه على إنهاء حياته، وأنه أقدم على تناول حبة الغلة بسبب التنمر عليه، وسط حالة من الذهول والدهشة بين أفراد أسرته، وذلك بعد تعرضه الى التنمر من قبل بعض أصدقائه بسبب ضعف بصره.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، إضافة إلى سرعة تحريات المباحث حول الحادث.