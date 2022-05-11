بريد الوطن.. وجّه بتثبيتنا على درجة مالية يا وزير التعليم

كنا نعمل بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا فى وظائف إدارية بمكافأة مالية قدرها 50 جنيهاً فى الشهر منذ عام 2011، على أمل تثبيتنا أسوة بزملائنا من المؤهلات العليا الذين تم تثبيتهم منذ سنوات، وبحمد الله زاد الأجر إلى 1700 جنيه بفضل الله وإرادة السيد الرئيس السيسى، وفى شهر أبريل الماضى تم تثبيتنا على درجة شخصية لا مالية، مما وقف حائلاً أمام زيادة المرتب ولا حوافز ولا مكافأة، ومع بلوغ عدد كبير من الإداريين سن المعاش خلال العامين القادمين، لذلك نناشد السيد الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، التكرم بتثبيتنا على درجة مالية من العام المالى 2022 - 2023.

العاملون بالمنيا بدرجة شخصية

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