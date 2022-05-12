استكمال محاكمة محمود شعبان بتهمة الانضمام لـ «الجيش الحر الإرهابي»

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة اليوم الخميس بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، ثالث جلسات محاكمة محمود شعبان المتهم بالانضمام لتنظيم «الجيش الحر الإرهابي».

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

الانضمام لجماعة خارج البلاد

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 107 لسنة 2022 کلي غرب القاهرة المقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 158 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، قيام المتهم محمود شعبان مصطفى عمران، 50 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، مدرس بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، في مارس من عام 2013 بالانضمام إلى جماعة إرهابية خارج البلاد وهي جماعة «الجيش الحر الإرهابي» بدولة سوريا.

إحداث حالة من الفوضى

وأضافت أوراق القضية المتهم فيها محمود شعبان، أن الهدف من الانضمام لـ الجماعة الإرهابية، هو تلقي التدريبات العسكرية التي من شأنها أن تحقق الأغراض التي يسعى إليها أفراد الجماعات الإرهابية، وبينها الإضرار بالأمن والسلم العام، فضلا عن الإضرار بالحقوق والحريات وإحداث حالة من الفوضى داخل البلاد، والتحريض على أعمال عدائية وتخريبية من شأنها تعطيل أحكام الدستور والقانون.

وأعد المتهم محمود شعبان أعضاء هذه الجماعة الإرهابية التي انضم إليها تثقيفيا، وذلك كما جاء بالتحقيقات التي أجريت مع المتهم بعد القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه، وبدورها أحالته لمحكمة الجنايات المختصة.