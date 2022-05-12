اتحاد السلة يرفض تعديل لائحة الحماية: لو كسبان الدوري تشتري لاعبين ليه؟

قال محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، إنّ الجمهور المصري سعيد بالمستوى الذي ظهر به الأهلي والاتحاد، في أول مباراتين من سلسلة المباريات الخمس، التي ستحدد هوية الفائز ببطولة الدوري المصري، مؤكدًا صعوبة توقع الفائز باللقب.

سر الترحيب بالحكام الأجانب

أضاف عبد المطلب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، عبر قناة dmc، أن الفروق في النقاط بين الفريقين في المباراتين، كانت أكبر مما توقعه، إذ كان يتوقع أن تنتهي المباريات بفارق 4 نقاط على الأكثر، مشيرًا إلى تبقي 3 مباريات على نهاية الدوري، ومن يفوز في مباراتين منهما سيحقق اللقب.

وتابع نائب رئيس اتحاد كرة السلة: «رحبنا بالتحكيم الأجنبي، فلا عيب أو غضاضة، رفعا للحرج عن التحكيم المصري، ونحن أكثر دولة على مستوى قارة أفريقيا لديها حكام دوليون، لكن الإحساس بالميل أو الانحياز لأحد الفريقين، لا أساس له من الصحة: «مفيش الكلام ده عندنا».

وواصل: «تواصلنا مع الاتحاد الدولي للعبة وطلبنا منه ترشيح الحكام.. الوضع لدينا مختلف عن كرة القدم، ففي كرة السلة يجب أن نتواصل مع الاتحاد الدولي، حتى يرشح الحكام، وبالفعل، حكم أحد المباراتين من أفضل الحكام في العالم، وحكم نهائي أولمبياد طوكيو».

لا تغيير للائحة الحماية

أكد عبد المطلب أن اتحاد السلة لن يغير لائحة الحماية: «وردت لنا بعض الشكاوى منها، لأن اللائحة تقضي بتأثير رأس المال على اللعبة وزيادة تنافسية الأندية، فكل نادٍ له أن يبرم 5 صفقات، بعقد جديد واحد دون رسوم، ومن يريد الزيادة سيدفع الرسوم، وحسب ترتيبه في الدوري يدفع الرسوم، ولو أنت كسبان الدوري عاوز تشتري لاعيبة تاني ليه».

كل الآراء تطالب بزيادة المحترفين

حول نظام المحترفين، قال نائب رئيس اتحاد السلة: «مسموح لكل نادٍ بأن يستعين بلاعب واحد، حتى بداية البلاي أوف، وبعدها لا يتم استبداله بداية من هذا الدور، وهناك مناقشات لإضافة لاعب أجنبي، حيث تسمح البطولات العربية بـ3 لاعبين، والبطولات الإفريقية تسمح بـ4 لاعبين، وكل الآراء الفنية تطالب بزيادة عدد المحترفين، بواقع محترف آخر، لكننا نراعي الظروف المالية للأندية».