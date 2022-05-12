فريق علمي ينهي معاناة مرضى القلب بدعامات مصنوعة بتكنولوجيا مصرية

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، تقريرًا متلفزًا بعنوان: «فريق علمي من جامعة المنصورة ينهي معاناة مرضى الشريان الأورطي بتقنية لتعديل الدعامات العادية تقضي على قوائم الانتظار».

أول مركز متخصص في جراحة القلب

وقال الدكتور حسام الوكيل، مدير مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة المنصورة، إنّ مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، هو مركز رائد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنه يعتبر أول مركز متخصص في جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية يجمعهم في مركز واحد في مصر.

وأضاف «الوكيل» أن هذه الدعامات يجري تصنيعها في أوروبا، ولكن تكلفتها مرتفعة للغاية وتتعدى مليون جنيه، ولكن جرى تصنيع هذه الدعامة في مصر بتكلفة بسيطة مقارنة بالتكلفة الخارجية، ودون الحاجة لمصانع أوروبية.

وأشار إلى أنه لولا وجود هذه التقنيات العالية فلم يكن بمقدروهم إجراء هذه الجراحات داخل الجامعة.

الدعامات المصرية لا تقل عن العالمية

من جانبه قال الدكتور تامر خفاجي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، إن مشروع قوائم الانتظار أتاح لهم إجراء عمليات متعددة لمرضى بسطاء، لم يكن بمقدورهم تحمل تكلفة هذه الدعامات.

ولفت الدكتور أحمد سامح، مدرس جراحة الأوعية الدموية بمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، خلال التقرير، إلى أنهم فكروا في تعديل الدعامات الموجودة في مصر لتضاهي التقنية العالمية، ويرجع ذلك لسببين، الأول هو التكلفة المرتفعة، والثاني هو توفير الوقت الذي يحتاجه المريض.