الشباب والرياضة تعلن عن أولى ثمار مشروع اكتشاف الموهوبين

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، صعود الشاب الموهوب أحمد عطية، كأولى ثمار المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين، من أكاديمية استارز اوف ايجيبت.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب الشاب لصفوف فريق نادي رايو فاليكانو الإسباني، من خلال البروتوكول الموقع بين إدارة المشروع برئاسة عمرو مهنا، وبين مسؤولي نادي رايو فاليكانو الإسباني؛ لقضاء اللاعبين الموهوبين بمشروع وزارة الشباب والرياضة، فترة معايشة لصقل مهاراته الكروية وإعداده ليكون لاعبا محترفا واعدا.

وزير الشباب يكشف الخطة المستقبلية لمشروع اكتشاف الموهوبين

ويجيد اللاعب الموهوب أحمد عطية، اللعب في مركز خط وسط يسار ، وعكف على تدريبة خلال فترة تواجده في المشروع، أحمد ابراهيم «الشهير بشوبير»، ومدربه الإسباني كارلوس روميرو.

وكشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، عن الخطة المستقبلية لـالمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم ستارز أوف إيجيبت بحضور عمرو مهنا مسؤول «ستارز أوف ايجيبت»، وممثل الشركة الهولندية المتعاقدة مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية في مصر، مؤكدا أن الوزارة لديها دور قومي لمساعدة القرى في اكتشاف المواهب، ولديها فكر علمي وتطبيقي، ورؤية كبيرة لاكتشاف المزيد من الموهوبين وزيادة عدد المحترفين المصريين، والهدف هو أن يكون لدى مصر الكثير من محمد صلاح وتريزيجيه وأحمد حجازي ومحمد النني.

توجيهات الرئيس السيسي برعاية الموهوبين

ولفت الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار مشروعات تطوير الرياضة المصرية، وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتطوير الشامل من خلال الالتقاء بالمواهب المصرية في كافة الفروع والمحافظات، موضحا أن هناك 11 نوعا رياضيا وأكثر من 3000 موهبة و300 حضانة على مستوى 27 محافظة، وهناك لجنة علمية من الخبراء برئاسة الدكتور كمال درويش ومجموعة متنوعة من الخبراء في كافة المجالات.

وتابع الوزير قائلا : "لدينا 25 مليون شاب وطفل تحت 18 سنة، والشعب المصري يحب كرة القدم، لذلك نسعى لتطوير الرياضة بشكل كبير، وخصصنا مستهدفات للاتحاد المصري لكرة القدم وهي تطوير المنظومة وشكلها والمنتخبات الوطنية، وبات لدينا رابطة الأندية المحترفة التي تنظم الدوري وفتحنا الباب أمام الجميع للمساعدة في التطوير، ولدينا خبراء من كل مكان، وأعلن أن باب الوزارة مفتوح لكل الأفكار لتطوير المنظومة الرياضية.