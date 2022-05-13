«الأرصاد الجوية»: 6 محافظات تسجل 43 درجة مئوية اليوم

حذرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، من وجود ارتفاع كبير في درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 13 مايو، وذلك على محافظات جنوب البلاد.

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس

وأضافت الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر حاليا بكتلة هوائية شديدة السخونة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، يصاحبها نشاط للرياح الشمالية الشرقية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وهي التي تعمل على تقليل الشعور بارتفاع درجات الحرارة اليوم.

وتابعت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن هناك 6 مدن ومحافظات، في جنوب البلاد ستكون الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة اليوم، حيث تسجل ما بين 42-43 درجة خلال ساعات النهار، وهما كل من قنا، الأقصر، أسوان، إدفو ، أبو سمبل، الوادي الجديد، بارتفاع ما بين 5-6 درجات، عن درجات الحرارة المسجلة أمس الخميس.

كما تسجل درجات الحرارة 40 درجة على كل من محافظتي سوهاج وأسيوط، بزيادة ما بين 2-3 درجات عن أمس الخميس. هذا وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون حارا اليوم على محافظة القاهرة الكبرى، والوجه البحري، في حين يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع توقعات لاستمرار سقوط الأمطار اليوم على أقصى السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.