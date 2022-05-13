بالتليفون.. خطوات استخراج الفيش والتشبيه إلكترونيا خلال يومين

توسعت وزارة الداخلية في تقديم خدماتها الجماهيرية بشكل إلكتروني، لمنع التكدس أمام منافذها، وتيسيرا على المواطنين، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحديث خدماتها، ومن ضمن تلك الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة الداخلية استخراج صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه»، والتي يمكن للمواطن استخراجها إلكترونيًا من خلال عدة خطوات بسيطة واستلامها خلال يومين فقط.

وأتاحت الوزارة الحصول على تلك الخدمة بكل بساطة من أي جهاز كومبيوتر، أو هاتف محمول بعدة ضغطات بسيطة، ودون مغادرة المنزل وتوفر الداخلية خدماتها من خلال هذا الرابط، عبر اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل حسابك أو إنشاء حساب جديد.

- فتح قسم الأدلة الجنائية الموجودة على الصفحة الرئيسية.

- اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

- استكمال البيانات المطلوبة كاملة واختيار ويتم الدفع الإلكتروني.

بعد الانتهاء من الخطوات وحفظ البيانات، تصلك الصحيفة بعد يومين على عنوان الاستلام الذي تم تحديده، ويمكن أيضا الحصول على الخدمة نفسها من خلال تطبيق وزارة الداخلية عبر الهواتف الذكية.

شروط استخراج الفيش

واشترطت الوزارة لاستخراج الفيش بشكل إلكتروني أن يكون صاحب الطلب قد سبق له استخراج صحيفة حالة جنائية من قبل، بداية من 2019 أو بطاقة رقم قومي وتم أخذ بصماته فيها ويتم استكمال البيانات المطلوبة واختيار الدفع الإلكتروني كما يمكن أيضًا الحصول على نفس الخدمة من خلال تطبيق الوزارة عبر الهواتف الذكية.

رسوم الفيش الإلكتروني

وتبلغ رسوم استخراج فيش جنائي من القسم التابع له الشخص 50 جنيهًا لا غير، وتعتبر نفس التكلفة إذا تم استخراجه إلكترونيًا لكن مع إضافة بعض الرسوم الإضافية للتوصيل والتحصيل الإلكتروني عبر البريد أو إحدى الشركات المتخصصة في التوصيل.

مدة صلاحية الفيش

وقال مصدر أمنى إن صلاحية الفيش الجنائي عقب استخراجه تظل لفترة ثلاثة أشهر فقط، وإذا أراد المواطن استخدام الصحيفة مرة أخرى، يجب استخراج فيش جنائي جديد سواء إلكترونيًا أو ورقيًا.