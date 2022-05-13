«فؤاد» تلتقي نظيرتها الألمانية لبحث سبل التعاون في المجالات البيئية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع جينيفر مورجان، وزيرة الدولة الألمانية للبيئة والمبعوث الخاص لتدابير المناخ الدولية، لبحث التعاون بين البلدين في عدد من المجالات البيئية، على هامش الاجتماع الوزاري المنعقد بالدنمارك حول التغيرات المناخية، والذي يعقد برئاسة مشتركة بين مصر بصفتها رئيس مؤتمر أطراف تغير المناخ COP27 وبريطانيا بصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر الأطراف COP26.

تناول اللقاء إمكانية التعاون بين الطرفين في مجال الإنذار المبكر في قطاع الزراعة لمساعدة المزارعين على التنبؤ بالتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية، كما تضمن اللقاء مناقشات حول استعدادات مصر لتنظيم COP27 و استعداداتها لتحديث المساهمات المحددة وطنياً.

الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الإجراءات التي اتخذتها مصر في ملف تغير المناخ والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتحسين الحوكمة والبنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي لمجابهة تغير المناخ، موضحةً أن مصر تعمل حالياً على الانتهاء من تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنياً استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

تحقيق تقدم ملموس في مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر

ومن جانبها أعربت الوزيرة الألمانية عن تقديرها للجهود التي تقوم بها مصر في العمل المناخي والتزامها ببحث تفاصيل التعاون بين مصر وألمانيا في تغير المناخ وتطلعها لتعزيز المشاركة بين البلدين في العمل على تحقيق تقدم ملموس في مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ .