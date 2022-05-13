الإنتاج الصناعي في أوروبا يتراجع بأكبر قدر منذ عامين

انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.8٪ شهريًا في مارس من عام 2022، وهو أكبر انخفاض منذ ما يقرب من عامين، وبالمقارنة بتوقعات السوق بانخفاض بنسبة 2٪، بسبب آثار الحرب في أوكرانيا.

وانخفض إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 2.7٪، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 2.3٪، والسلع الوسيطة بنسبة 2٪ والطاقة 1.7٪، بينما ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.8٪.

انخفاض الإنتاج في ألمانيا بنسبة 5٪

من بين الاقتصادات الرئيسية في الكتلة الأوروبية، انخفض الإنتاج في ألمانيا بنسبة 5٪، وانخفض بنسبة 0.5٪ في فرنسا و1.8٪ في إسبانيا. ومقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي بنسبة 0.8 ٪.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو إلى 0.70% بنهاية الربع الجاري، وفقا لتوقعات المحللين في تريدينج إيكونوميكس، وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو على أساس شهري ليسجل نحو 0.40% في عام 2023 و0.30% في عام 2024.

أدنى مستوى قياسي

وبلغ متوسط ​​الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو 0.08% من عام 1990 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.90% في مايو من عام 2020 وأدنى مستوى قياسي بنسبة -19% في أبريل من عام 2020.

وشهد الطلب في منطقة اليورو تأثيرات سلبية خلال الفترة الماضية، نتيجة حالة اللايقين والغموض التي سيطرت على توقعات النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ معدل نمو الطلبيات الجديدة بشكل حاد.

كما شهدت المصانع الأوروبية على مدار الفترة القليلة الماضية بوادر التعثر نتيجة معدلات التضخم القياسية وضغوط سلاسل الإمدادات التي تفاقمت منذ أزمة كورونا.

وتكافح أوروبا لمنع الوقوع في فخ الركود، خاصة بعدما أوقفت روسيا تدفقات الغاز إلى بولندا وبلغاريا، بعد الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما يزيد حالة التشاؤم لدى الدول الأوروبية وسط تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية.