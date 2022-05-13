ضبط 5444 شخصا لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 470 مخالفة للمحلات في 24 ساعة

أسفرت جهود وزارة الداخلية عن ضبط 5444 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات، في إطار حرصها على سلامة المواطنين وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الوقائية لحماية المواطنين، وتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

التصالح مع 5419 شخصا

وضبطت وزارة الداخلية عدد (5444) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (5419) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (25) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

470 مخالفة للمحلات

وتم تحرير (470) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (151) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (891) أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.