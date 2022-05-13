توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار على القاهرة ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% على فترات متقطعة.

وبالنسبة لطقس يوم الأحد، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويستمر نشاط الرياح حتى يوم الخميس من الأسبوع نفسه.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 14 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 15 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 16 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.