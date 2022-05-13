عقب انتهاء اجتماعات «العليا المصرية- التونسية».. بودن ومدبولي في جولة بالمناطق التاريخية

عقب انتهاء أعمال اللجنة العليا المصرية- التونسية المشتركة بالعاصمة التونسية، اصطحبت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، في جولة مترجلين بمختلف المناطق التاريخية بتونس.

وبدأت جولة الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه من محيط ساحة القصبة، وهي إحدى الساحات التي تتميز بها تونس العاصمة، وتتميز بأنه يجاورها العديد من الأسواق العتيقة والجوامع التاريخية التي يرجع بناؤها إلى قرون عديدة مضت.

جولة في أسواق تونس العتيقة

وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه بصحبة رئيسة الحكومة التونسية في الأسواق العتيقة التي تضج بحركة دؤوبة، للاطلاع على الصناعات التقليدية والتراثية الفريدة التي تتميز بها تلك الأسواق.

مدبولي في جامع الزيتونة

وخلال جولته، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على دخول جامع الزيتونة، أو الجامع الأعظم، الذي يعتبر ملتقى للعبادة والمعارف، والذي يشكل مركزاً علمياً وحضارياً متميزاً في العالم العربي والإسلامي، كما تجول «مدبولي» بصحن الجامع، مبديا إعجابه بأعمدته ذات التيجان، بالإضافة إلى أروقته الأخرى التي ترتكز على أعمدة من الرخام.

وفي ختام الجولة، عبَّر رئيس الوزراء عن سعادته بما شاهده من مبانٍ تراثية شاهدة على مراحل تاريخية مختلفة من عمر العاصمة التونسية، متمنيا النماء والخير دوما للشقيقة تونس.