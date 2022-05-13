نفوق 5 رؤوس ماشية والتهام محتويات منزل في حريقين بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، من السيطرة على النيران في واقعتين مختلفتين، الأولى في حظيرة مواشي أدت لنفوق عدد من المواشي في قرية قليب «ابيار»، بمركز كفر الزيات، والواقعة الثانية، في منزل في قرية برما، بمركز طنطا، مكون من 3 طوابق، دون خسائر في الأرواح، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة التحقيق.

حريق حظيرة المواشي

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورد بلاغ من الأهالي، باندلاع حريق هائل في مزرعة مواشي بقرية قليب أبيار بدائرة المركز، دون وقوع إصابات، وتمكنت قوات الإطفاء، من إخماد النيران، و أن الحريق داخل مزرعة مواشي، مقامة على مساحة 150 متر دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وأسفر الحريق عن التهام محتويات المزرعة ونفوق 5 رؤوس ماشية.

حريق منزل في برما

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل أحد المنازل بقرية «برما»، دائرة المركز، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد النيران، قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، وتبين أن المنزل مكون من 3 طوابق، وأن النيران أتت على معظم محتوياته، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن السبب ماس كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية في الحريق، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.