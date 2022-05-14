«الأرصاد»: الفارق بين الحرارة ليلا ونهارا يصل لـ12 درجة مئوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ طقس اليوم يشهد حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية وتكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها مثل هذا الوقت من العام على أغلب مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ولكن جنوب البلاد يشهد ارتفاعًا ملحوظًا بدرجات الحرارة على أغلب محافظات شمال وجنوب الصعيد، والطقس خلال فترة النهار يكون حارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية، وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط.

انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير ليلا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ الطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، أما فترات الليل، فدرجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير وسيكون هناك فارقًا بين درجات الحرارة العظمى والصغرى ويصل لأكثر من 10 و12 درجة مئوية ويكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري خلال فترات الليل ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب البلاد.

نشاط للرياح منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر

وتابعت أنَّه يوجد نشاطًا للرياح منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة بالأمس، موضحة أنه يوجد نشاطا للرياح اليوم ومستمر على مدار اليوم وسرعات الرياح اليوم ستكون بين الـ35 كيلومترًا في الساعة لـ 45 كيلومترًا في الساعة على أغلب مناطق الجمهورية، مما يزيد الشعور بالأجواء الربيعية والأجواء اللطيفة على مدار اليوم.