«الدسوقي»: الانتهاء من مشروع تطوير منطقة مجرى العيون وعين الصيرة قريبا

قال المهندس محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير منطقة مجرى العيون وعين الصيرة، إنّه بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد متمثلة في وباء كورونا والظروف الاقتصادية، إلا أن العمل في المشروع يسير طوال اليوم للانتهاء منه في الموعد المحدد، وفي أقرب وقت سيتم الانتهاء من المشروع.

صعوبات واجهت تنفيذ المشروع

وأضاف «دسوقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أن منطقة مجرى العيون وعين الصيرة كانت تحتوي قبل تطويرها على مباني عشوائية وورش بدائية للمدابغ، التي أدت لضرر المنطقة وانتشار الروائح الكريهة ومصدر تلوث للأمراض.

وأشار إلى أنه جرى عقد بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية لتطوير منطقة مجرى العيون وعين الصيرة، فجرى التفكير في إيجاد البديل لسكان هذه المنطقة من خلال وحدات سكنية في مدينة بدر، إضافة لتوفير ورش حديثة على أحدث مستوى في منطقة الروبيكي بجوار منطقة إقامتهم.

ولفت أن هناك بعض الصعوبات التي واجهتهم أثناء عمليات تنفيذ مشروع التطوير مثل المياه الجوفية، حيث وصل منسوب المياه المخزنة المرتفعة نظرا لأن المنطقة لم تشهد صرف صحي، وجرى التغلب على هذه المشكلة باستخدام الأساسات العميقة بدلا من السطحية.

وأفاد بأنه قبل عملية التنفيذ واجهتهم بعض الصعوبات الأخرى مثل ناتج الهدم والخراسانات والمخلفات الموجودة، فجرى إزالة أكثر من 2 مليون متر مكعب مخلفات قبل البدء في التنفيذ.

وأوضح أن مشروع تطوير منطقة مجرى العيون وعين الصيرة على مساحة 95 فدانا، بواقع 79 عمارة ومول تجاري، وجرى الانتهاء تقريبا من خرسانات وتشطيبات كل العمارات، وجاري حاليا عمل التشطيبات الداخلية.

كلما اقتربنا من سور المجرى يقل ارتفاع العمارات

وأفاد بأن العمارات يتراوح ارتفاعها من 7 و6 و5 و4 و3 أدوار، متابعا: «كلما اقتربنا من سور مجرى العيون، وهو السور الأثري، تقل ارتفاع العمارات»، موضحا أن كل عمارة بمسطح 160 مترا، والدور الواحد يتكون من 4 وحدات سكنية، ومساحة الوحدة 150 مترا.