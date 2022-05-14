إيرادات بالملايين خلال عام فقط.. ابدأ مشروعك الخاص «ورشة تصليح السيارات»

تعد مسألة اقتناء سيارة من الضروريات في وقتنا الحالي، سواء لاستعمالها كوسيلة انتقال شخصية للذهاب إلى العمل أو لما غير ذلك، أو حتى بغرض التجارة والكسب من خلال العمل عليها كوسيلة نقل للركاب، وفي كل تلك الحالات يحتاج صاحبها إلى عمل صيانة دورية لأجزائها للتأكد من سلامتها وعدم حدوث أية أعطال مفاجئة، وبالتالي هناك حاجة ملحة للتردد على مراكز صيانة السيارات وورش الإصلاح.

أرباح سنوية 270 ألف جنيه

وكشفت دراسة جدوى استرشادية لمشروع مركز خدمة وصيانة السيارات، صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول صافي الأرباح السنوية لورشة صغيرة إلى 180 ألف جنيه بنهاية العام الأول، متوقعة أن تتضاعف الأرباح لتصل إلى أكثر من 270 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

1,8 مليون جنيه إيرادات سنوية

وأضافت دراسة جدوى مشروع مركز صيانة السيارات، أنَّ حجم المبيعات السنوية المتوقعة يصل إلى 1,26 مليون جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مقارنة بحوالي 1,8 مليون جنيه بنهاية العام الخامس، مرجعة ارتفاع الإيرادات إلى سرعة دوران الخدمة التي يقدمها المشروع والطلب المحلي المتزايد عليها، فهي من الاحتياجات الضرورية للمجتمع، كما أنَّ أعداد السيارات في زيادة مطردة يوميا مما يضمن استمرار نمو الطلب.

بساطة الآلات والمعدات

وتابعت الدراسة، «تجارة قطع الغيار ومراكز صيانة وإصلاح السيارات من المشروعات التي يحتاجها السوق المحلي بشكل دائم، ولابد أن تكون متوافرة وموزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة على الطرق السريعة، مع ضرورة العمل على النهوض بها والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة».

وبجانب ارتفاع إيرادات اصلاح وصيانة السيارات وبيع قطع الغيار، لفت الجهاز من خلال دراسته إلى أحد أبرز مميزات مشروع مركز خدمة السيارات، وهو بساطة الآلات والمعدات والخامات المستخدمة، وتنحصر في الآتي، «ماكينة رفع سيارات، ونش رفع مواتير، وعدد يدوية متنوعة، بجانب قطع غيار سيارات».

تمويلات بنكية بأكثر من 55%

فيما قدَّر الجهاز الحكومي الاستثمارات الكلية لمشروع مركز صيانة واصلاح السيارات، بحوالي 250 ألف جنيه خلال السنوات الخمس الأولى من عمر المشروع، منوها إلى إمكانية الحصول على التمويلات اللازمة من أحد البنوك المحلية بضمان المشروع والتي قد تصل قيمتها إلى 165 ألف جنيه، مع تسهيلات في السداد وفائدة سنوية أقل من 5% في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع الجهاز، «يساهم افتتاح وتشغيل مركز صيانة وإصلاح السيارات في تشغيل ما لا يقل عن 6 أفراد كعمالة منتظمة، ما يساهم في خلق فرص عمل بالمجتمع ورفع مستوى الدخل للأفراد، مع العلم أنَّ إيرادات المشروع قادرة على تغطية كافة التكاليف الاستثمارية والنفقات خلال أقل من عام ونصف على بدء تشغيله».