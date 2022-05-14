اليوم.. الاختبار التحريري للمتقدمين لمسابقة قيادات المحليات

تبدأ وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، استكمال الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية، وتجرى الاختبارات على مدار 3 أيام متتالية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تمهيدا لاختيار 58 رئيس مركز وحى ومدينة، وذلك للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 58 رئيس مركز ومدينة وحي، ومن المقرر أن تتضمن اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية، كما يتم التركيز خلال اختيار رؤساء الأحياء على مناقشة مقترحاتهم وخطط التطوير واتخاذ القرار وحل المشكلات وتعظيم الموارد.

مسابقة قيادات المحليات

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنها أعلنت في نوفمبر الماضي، عن مسابقة لتعيين قيادات محلية لشغل 58 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وفق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقامت اللجنة العليا للقيادات برئاسة وزير التنمية المحلية وتشمل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، و الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ السابق، والدكتور عصام شعث، أمين عام الإدارة المحلية، والمستشار القانوني للوزارة بعقد مقابلات شخصية لتلقي مقترحات التطوير وخطط كل من تقدم لمسابقة القيادات وكيفية تطوير الأداء في ملفات المحليات وتعظيم الموارد من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

تقييم رؤساء الأحياء

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه يتم التقييم الدوري لرؤساء الأحياء والمدن من ملفات المحليات والأداء فيها وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والتفاعل مع الشكاوى ومطالب المواطن وفق القانون، علاوة على التأكيد على ملفات النظافة وتحسين البيئة وإزالة الإشغالات ومواجهة ظاهرة الباعة الجائلين والقضاء على الأسواق العشوائية وإيجاد بدائل حضارية لاستيعاب الباعة، فضلا عن الحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية والتيسير في تنفيذ مبادرة حياة كريمة ومشروعات تطوير الريف، خاصة في القرى والمدن التي تشهد إقامة تلك المشروعات.