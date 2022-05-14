كشف حسين عبد الحكيم، مدرس لغة عربية، عن مضاد كلمة وصل التي يبحث عنها طلاب الإعدادية 2022، موضحاً أن الكلمة يكون لها أكثر من مضاد ويتوقف ذلك على سياق الجملة الذي تأتي فيه، لأن المعاجم في الغالب لا تذكر مضاد الكلمات بل هي تشمل معاني الكلمات.

مضاد كلمة وصل

وأضاف «عبدالحكيم» لـ«الوطن»، أن مضاد كلمة وصل التي يبحث عنها طلاب الإعدادية هو انقطع أو تأخر ولا يصح قول رحل، لأن مضاد كلمة رحل هو بقي أو استوطن، فالإجابة الصحيحة هي انقطع أو تأخر، ويمكن أيضاً غاب لأن وصل تعني آب أو عاد ومضادها غاب.

وصل الرحم هو انقطاعه

ونوه مدرس اللغة العربية، أن مضاد كلمة وصل الرحم هو انقطاع الرحم ولا يمكن الإجابة عليها برحيل الرحم فهي إجابة غير منطقية، لافتاً إلى أن اللغة العربية مليئة بالعديد من الكلمات التي تشتمل أكثر من مضاد لكن كلها تتوقف على حسب سياق الجملة.

وفي سياق متصل، أدى اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة، وأكّد عدد من الطلاب أن الامتحان «سهل ممتنع»، موضحين أنَّ الامتحان به بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز وفهم شديدين: «من السهولة جداً إن الطالب يغلط فيها لو مركزش».

وأضاف الطلاب لـ«الوطن»، أنَّ سؤال التعبير جاء مفاجئاً لهم إذ تضمن كيفية كتابة دعوة، والقراءة المتحررة لا تزل معقدة في الإجابة على أسئلتها لأن الاختيارات جميعها أقرب للصواب، مؤكّدين أنَّ الامتحان يستلزم وقتًا إضافيًا لكنه لم يشمل أي أجزاء خارج المقرر الدراسي، والأسئلة غطت أجزاء المقرر بشكل جيد.

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إنَّ الامتحان سار بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحاً أنَّه لم يتمّ رصد أي شكوى من قبل الطلاب حول طبيعة الأسئلة.