مشروعات «الإسكان» بالسادات: تنفيذ 3200 وحدة سكنية وشبكات مرافق (صور)

تعد مدينة السادات إحدى مدن الجيل الأول الجاري تنفيذها داخل إقليم محافظة المنوفية، حيث تشهد المدينة اهتمام كبير من قبل الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ عدد من المشروعات، في مختلف المجالات السكنية والصناعية وغيرها من المشروعات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية مشروعات الإسكان بمدينة السادات، وفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية.

مشروعات «الإسكان» بمدينة السادات

- جار تنفيذ 3200 وحدة سكنية نموذجية «3 غرف وصالة» و«غرفتين وصالة» لمحدودي الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعي ضمن «سكن لكل المصريين».

- تنفيذ مدرسة تعليم أساسي سعة 42 فصلا بحي الفردوس بنسبة 67% بقيمة 16 مليون جنيه.

- تنفيذ سوقين تجاريتين بحي الفردوس تتضمن 16 محلاً تجارياً بنسبة تنفيذ 54%.

- تنفيذ مدرسة تعليم أساسي سعة 42 فصلًا بالمنطقة السكنية 26 بنسبة تنفيذ 70% في مدينة السادات.

- جار استكمال تنفيذ شبكات المرافق (طرق ومياه وصرف) للمنطقة الصناعية الثامنة لخدمة 1076 قطعة أرض صناعية بنسبة تنفيذ 95%.

- جارٍ استلام محطة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة.

- جارٍ ربط المحاور الرئيسية بمناطق الإسكان الاجتماعي بالطرق الرئيسية ومركز الشباب المطور.

- جار العمل في أعمال توسعة المدخل السكني وتنفيذ متنزه سياحي ترفيهي.

- تنفيذ حي الفردوس بـ5 مجاورات لخدمة 4584 قطعة أرض سكنية.

- تنفيذ حي الكوثر بـ6 مجاورات لخدمة 4356 قطعة أرض سكنية إسكان اجتماعي.

- جارٍ تنفيذ محطة فصل الصرف الصناعي عن الآدمي بطاقة 25 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 85%.

- جارٍ تنفيذ خطى مياه عكرة قطر 1500 مم بطول 25 كم للخط الواحد لخدمة المناطق الجديدة ودعم المدينة كافة.