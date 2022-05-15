اليوم.. آخر مهلة لمصانع الذهب لتقديم العلامة التجارية أو وقف دمغ المشغولات

تنتهي اليوم الأحد 15 مايو مهلة مصلحة دمغ المصوغات والموازين لشركات ومصانع الذهب، التي طالبت فيها المصلحة من الشركات والمصانع تقديم صورة العلامة التجارية لها، من أجل تحديث بيانات تجار الذهب والعلامة التجارية الخاصة بهم.

تقديم صورة من العلامة التجارية لمصانع وشركات الذهب

ونص قرار مصلحة دمغ المصوغات والموازين، على أن مهلة تسليم صورة العلامة التجارية من قبل مصانع وشركات الذهب، متاحة حتى يوم 15 مايو 2022 الجاري، كما نص القرار على أن الشركات التي سيتم تسليم صورة العلامة التجارية لها هي الشركات المسجلة بالفعل أو التي سيتمّ تسجيلها للمرة الأولى لاعتماد العلامة التجارية لها.

وأعلنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين، الأسبوع الماضي، قرارها الموجه إلى أصحاب مصانع وشركات الذهب ومصانع المعادن الثمينة بتسليم صورة من العلامة التجارية الخاصة بكل شركة أو مصنع، بهدف تحديث قاعدة البيانات الخاصة بمصانع الذهب والمعادن الثمينة.

وتتضمن مهام مصلحة دمغ المصوغات والموازين، في دمغ المشغولات الذهبية المنتجة من قبل مصانع وشركات وورش الذهب، ثم ضخها في الأسواق ومحالات الصاغة لتجار الذهب.

التصدي للذهب المغشوش بالأسواق

من جهته، قال اللواء عبدالله منتصر مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إنَّ الهدف من تحديث قاعدة بيانات مصانع الذهب وشركاته هي التصدي لـ الذهب المغشوش في الأسواق، مؤكّدًا أنَّ مصلحة الدمغة تنشر حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق ومنع التلاعب في المعدن النفيس.

ونوه «منتصر»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنَّه مطلوب من أي شركة أو مصنع للذهب، تقديم صورة من العلامة التجارية له سواء كانت الشركة معتمدة بالفعل أو شركة حديثة.