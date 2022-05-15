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عاجل .. مؤتمر صحفي مهم لرئيس الوزراء بعد قليل

كتب:

محمد مجدي
12:58 م | الأحد 15 مايو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا مهما بعد قليل، لاستعراض رؤية مصر في مواجهة الأزمة العالمية التي يشهدها العالم، والتي تسبّبت في رفع معدلات التضخم الاقتصادي إلى نسب غير مسبوقة.

مؤتمر صحفي عالمي للحكومة

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه الحكومة خلال فعاليات إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بعقد مؤتمر صحفي عالمي لعرض رؤية الحكومة للتعامل مع الأزمة العالمية، وجذب الاستثمارات الجديدة للبلاد.

المشاركون في المؤتمر

ومن المُقرر، أن يُشارك في فعاليات المؤتمر: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية.

كما يشارك عدد من المسؤولين في فعاليات المؤتمر، بينهم الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلا عن ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، حيث يُبث المؤتمر على الهواء مباشرة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.