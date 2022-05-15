«ميد تقسيط» خدمة مصرفية جديدة.. تعرف على أهم مميزاتها

يستعد مصرف ميد بنك لإطلاق خدمة مصرفية جديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي ستحمل اسم «ميد تقسيط»، عبر تطبيق سهل الاستخدام، لتمكين العملاء بالاستفادة من الخدمات التمويلية، وذلك عقب حصوله على ترخيص إنشاء شركة متخصصة في نشاط التمويل الاستهلاكي.

ميد بنك يستعد لخوض غمار سباق التمويل الاستهلاكي.. بخدمة «ميد تقسيط»

وأضاف البنك في بيان رسمي، أنَّه بالفعل حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، لينشئ شركة «ميد تقسيط»، كاشفا عن استعداده لخوض المنافسة في السوق المحلي الذي وصل حجمه الحالي إلى 24 مليار جنيه سنويا.

السرعة وبساطة الإجراءات أبرز مزايا الخدمة الجديدة من «ميد بنك»

فيما أوضح «ميد بنك» أن الخدمة الجديدة التي ستقدمها شركته تهدف إلى تلبية احتياجات وتطلعات الأفراد، ورغبتهم في تقسيط مشترياتهم من السلع والخدمات بأبسط الإجراءات وفي سرعة تامة، مؤكدا على عدم حاجه العميل للذهاب إلى الفرع لفتح حساب بنكي للاستفادة بـ«ميد تقسيط».

كما أكد البنك على أنَّ شركة التمويل الاستهلاكي التابعة له ستعمل على تقديم مجموعة من الخدمات التمويلية غير التقليدية، أبرزها حلول وبرامج مبتكرة، وذلك بهدف زيادة حصته السوقية، بجانب تعزيز الشمول المالي في مصر.

ويرى ميد بنك أنَّ تأسيس شركة «ميد تقسيط» للتمويل الاستهلاكي يحقق استراتيجيته في السوق المصرفي المصري، التي أطلقها منذ عدة سنوات تحت اسم «نعمل لمستقبلك»، والتي تعزز تواجده وتمكنه من مواكبة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.

تشمل الخدمات التمويلية التي يقدمها ميد بنك لعملائه عبر تطبيق «ميد تقسيط»، تمويل المنتجات الاستهلاكية والعديد من الخدمات الصحية والتعليمية.

فيما يسعى ميد بنك من خلال الخدمة الجديدة، إلى تحقيق التوسع في تقديم الخدمات المصرفية، خاصة بقطاع التجزئة، واستهداف شرائح جديدة من العملاء عبر زيادة عدد المنتجات والخدمات المقدمة للأفراد.

وكانت مصادر مصرفية بميد بنك، قد كشفت عن تأسيس الشركة برأس مال مرخص بقيمة 150 مليون جنيه، والمصدر بقيمة 50 مليون جنيه، ومدفوع بقيمة 15 مليون جنيه، وذلك بعد دراسة لسوق التمويل الاستهلاكي المحلي والتأكد من تحقيقه طفرات نمو غير مسبوقة.