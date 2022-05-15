إطلاق قوافل طبية خاصة بالصحة الإنجابية في 6 محافظات.. غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اطلاق مجموعة من القوافل الطبية الخاصة بالصحة الإنجابية، في بعض المحافظات، وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها، القوافل الطبية تأتى في اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا ورفع الوعي المجتمعى وتحسين جوددة الحياة للأسر المصرية من خلال الفرق الطبية المشاركة فى القوافل الطبية ومشاركة الرائدات الريفية.

قرى القوافل الطبية بالمحافظات

وتابعت الوزارة أن القوافل الطبية من المقرر أن تنطلق في بعض المحافظات هى:

- دمياط، بقرى الوسطاني.

- أسيوط، بقرى نجع خضر، والكودية، وديروط الشريف في ديروط.

- الأقصر بقرى كومير، وأصفوان، والدير في إسنا

- بني سويف في قرى صفط راشين، والبرانقة، والملاحية في ببا

-أسوان بقرى كفور كوم امبو، وسبيل أبوالمجد، وفارس في كوم أمبو

-المنيا بقرى داقوف، وجبل الطير، ومنقطين في سمالوط.

- الدقهلية بقرى "الوكالة، وكفر يوسف، والضهرية" بإدارة شربين.

القوافل الطبية للصحة الإنجابية تقدم خدماتها مجانا

وأضافت الوزارة القوافل الطبية لا تقدم الخدمة الطبية فقط للوزارة بل أنها تعمل على تنظيم ندوات لرفع الوعى المجتمعى حول الزواج الأطفال وعمالة الأطفال، متابعة يتم التوسع فى التوقيت الحالى على نشر الرسائل الإعلامية من خلال الرائدات الريفيات عن طريق عروض المسارح بجيمع القري التى انطلقت بها القوافل الطبية.

وأكدت وزارة الصحة أن القوافل الطبية تقوم ايضا بتوعية الفتيات بوسائل تنظيم الأسرة ورفع معدلات الإستخدام الامن للوسائل والوسيلة المناسبة لكل سيدة حرصا على ارضاء المنتفعات المشاركات فى القوافل الطبية المتعلقة بالصحة الإنجابية، وطالبت الوزارة السيدات بضرورة المشاركة والتعاون مع الرائدات الريفيات فى القوافل لضمان الإستفادة الكاملة من الخدمات التى تقدمها.