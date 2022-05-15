5117 طالبا بالثاني الثانوي أدوا امتحاني الرياضيات والجغرافيا ببورسعيد

قال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن طلاب الصف الثاني الثانوي العام أدوا اليوم الأحد، امتحاني مادتي تطبيقات الرياضيات والجغرافيا ورقيا وإلكترونيا.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية بلغ 3282 طالبا، والشعبة الأدبية 1835 طالبا، مشيرا إلى أنهم أدوا امتحانى مادتي تطبيقات الرياضيات والجغرافيا ورقيا وإلكترونيا من خلال 32 ‏لجنة تمثل 36 مدرسة للتعليم الثانوي العام بالمحافظة.‏

نسبة الحضور في امتحاني تطبيقات الرياضيات والجغرافيا 100%

ولفت وكيل الوزارة إلى أن نسبة تمكن طلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين أدوا امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2021 - 2022 في مادتي ‏تطبيقات الرياضيات والجغرافيا إلكترونيا بالفترة الصباحية بلغت 100%، وذلك للشعبتين العلمية والأدبية على مستوى كل الإدارات التعليمية.‏

غياب 7 طلاب «علمي» وطالبة في الأدبي

وصرح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة تطبيقات الرياضيات بالشعبة العلمية هو 3282 من أصل 3289 طالبا، مع ‏رصد غياب 7 طلاب، بينما أدى 1835 من أصل 1836 طالبا بالشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا مع رصد غياب طالب واحد فقط.‏

وأشار «حسن» إلى أن 15 طالبا وطالبة من حالات الدمج أدوا امتحانات اليوم ورقيا بنسبة حضور 100%، بينما أدى 138 بنظام المنازل من ‏إجمالي 141 طالبا وطالبة امتحانات اليوم ورقيا بمقر لجانهم مع رصد غياب 3 طلاب.

لا توجد حالات غش أو مشكلات في الامتحانات

وقال وكيل الوزارة إن غرفة العمليات المركزية بدايون المديرية، لم تسجل خلال أعمال امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2021 - 2022 للصف الثاني الثانوي، أي ‏حالات غش أو مشكلات قد تعكر من صفوها.