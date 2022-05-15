الخارجية: زيارة البعثة التجارية الخضراء لمصر خطوة لتحويل تعهدات المناخ لواقع فعلي

شارك السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في الحدث الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، والغرفة التجارية الأمريكية، ومكتب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، اليوم، بمناسبة زيارة وفد البعثة التجارية الخضراء الأمريكي إلى القاهرة، والذي يضم العديد من الشركات والجهات التمويلية المهتمة بالاستثمار في مجال الطاقة الخضراء بمصر.

زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ الوزير شكري ألقى كلمة خلال الحدث، أكد فيها أنّ زيارة البعثة الأمريكية تأتي في إطار التحرك المصري الأمريكي المشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، والبناء على نتائج الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، والذي عقد في واشنطن خلال نوفمبر الماضي، وسعيًا نحو استكشاف الفرص الكبيرة المتاحة لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء.

جهود تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية

واستعرض الوزير شكري، جهود الدولة الرامية إلى تخفيف حدة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة، وما اتخذته الدولة من إجراءات سريعة لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة منذ عام 2016.

واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى أنّ وزير الخارجية تطرق إلى الرئاسة المصرية المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، مؤكدًا الحرص على أن يشهد المؤتمر مشاركة فاعلة من جانب الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، بما في ذلك ممثلي القطاع الخاص، وأن يعطي المؤتمر الفرصة لهم لعرض جهودهم في هذا الصدد، وذلك من منطلق الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في جهود مواجهة تغير المناخ.

البعثة التجارية الخضراء

وأضاف وزير الخارجية، في هذا الصدد، أنّ زيارة البعثة التجارية الخضراء تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح على صعيد جهود تحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلي على الأرض.