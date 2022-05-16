اليوم.. طلاب ثالثة إعدادي بالجيزة يؤدون امتحان العلوم ورقيا

يؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، امتحان مادة العلوم ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، حيث وضع من قبل موجه العموم وفق المواصفات الفنية التي حددها المركزالقومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، أن الامتحان وضع وفق المواصفات الفنية ويراعي مستويات الطلاب المتنوعة، لافتاً لـ«الوطن»، إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الامتحانية وتوفير موجه مقيم باللجان لمتابعة سيرها والتنسيق الكامل مع كل إدارة تعليمية.

تفاصيل أسئلة الامتحان

من جانبه، كشفت منى رزق، مدرسة علوم، شكل الامتحان، قائلة إن الامتحان يتكون من أربعة أسئلة، عبارة عن اختيار من متعدد أو إكمال الجمل الناقصة أو صح وخطأ، والسؤال الثاني يشمل تعريفات أو ماذا يحدث واذكر السببب السبب وعلل، وأسئلة حول المعادلات الكيميائية والبايولوجي والأحياء وعالم الوزراثة مندل.

وشددت «منى» في حديثها لـ«الوطن»، على الطلاب بضرورة كتابة المعادلة في الأسئلة الخاصة بالكيمياء: «يعني لو قال ماذا يحدث لو سخنت كبريتات النحاس الإجابة هتكون تغير اللون من الأزرق إلى الأخضر فلابد من كتابة المعادلة الدالة على ذلك وتكون موزونة».

نصائح مهمة للطلاب

وأكدت منى رزق، أنه يجب على الطلاب بضرورة حل جميع أسئلة كتب وزارة التربية والتعليم، موضحة أن هذه الكتب بها مجموعة من النماذج الامتحانية المهمة والتي تتيح للطالب فهم نوعية الأسئلة خاصة الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

ونوهت إلى أن هذه النماذج تمكن الطالب من حل الامتحان وقت معين ومن ثم التدريب على كيفية الإجابة على الأسئلة في الوقت المحدد لها، مؤكدة على أن المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم بها العديد من التمارين التي تفيد الطالب في فهم طبيعة الأسئلة الجديدة.