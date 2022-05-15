ذو الهمة شاليش.. رحيل هادئ لرجل الدولة الأول في عهد الأسدين

تحولت صفحات التواصل الاجتماعي السورية إلى دفتر عزاء لنعي اللواء زهير شاليش والملقب بـ ذو الهمة شاليش، الذي يعد من أشهر الشخصيات السورية ليس فقط باعتباره ابن عمة الرئيس السوري بشار الأسد، وإنما لكونه الشخصية الأمنية الأبرز في النظام السوري، حيث كان مرافقا أمنيا للرئيس الراحل حافظ الأسد ومن بعده نجله الرئيس الحالي بشار الأسد.

ذو الهمة شاليش ومهمة الأمن الرئاسي

وتوفي ذو الهمة شاليش عن عمر يناهز 71 عاما بعد توليه عدة مناصب أمنية سورية كان أبرزها رئاسة الأمن الرئاسي للرئيسين الراحل حافظ الأسد ونجله الرئيس الحالي بشار الأسد، وكذلك تولى رئاسة فرع العمليات في المخابرات الخارجية السورية، قبل أن يتقاعد عام 2019.

ذو الهمة شاليش من مواليد محافظة اللاذقية عام 1951، وتربطه علاقات جيدة هو وأسرته بعدد من العائلات في الجوار السوري مثل عائلة آل فتوش في لبنان، وتعرض ذو الهمة شاليش لمجموعة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على النظام السوري بعد أحداث 2011.

عقوبات أمريكية وأوروبية

وفرضت حكومة الولايات المتحدة عام 2005 عقوبات على ذو الهمة شاليش، ونجل شقيقه آصف عيسى شاليش وشركتهما «SES الدولية»؛ لشراء سلع ذات صلة بأنشطة الدفاع للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في انتهاك للعقوبات السابقة المفروضة على بغداد.

وكان ذو الهمة شاليش يتلقى العلاج في مستشفى الرازي بدمشق قبل إعلان وفاته أمس، وتم نقل الجثمان إلى مسقط رأسه في مدينة القرادحة.

وتعد عائلة ذو الهمة شاليش من أكبر العائلات السورية، فإلى جانب ابن عمة الرئيس الحالي بشار الأسد، تتقلد العائلة بأكملها مناصب أمنية وعسكرية، حيث يعد أخيه رياض شاليش، مديرًا لمؤسسة الإنشاءات العسكرية.