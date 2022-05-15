برلماني: رؤية ائتمانية وتيسيرات لأصحاب المشروعات الصغيرة قريبا

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية بمجلس النواب، أهمية القرارات التي جرى إعلانها، اليوم، بشأن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من رئيس الجمهورية.

خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية

وقال مرعي، إن دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أصبح أمر بالغ الأهمية، لا سيما فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما يستدعي تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج والاعتماد على المنتج المحلي.

وأشار رئيس «مشروعات النواب» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تكليفات القيادة السياسية كانت واضحة وهو دعم وتيسير الإجراءات أمام أصحاب المشروعات، خلال إفطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان الكريم.

وأضاف أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إعداد قانون جديد لإعفاء المنشأت الصناعية والتنموية من الضرائب من 3 إلى 5 سنوات من بدء تشغيل المشروع، سيكون له أثار ونتائج طيبة ومثمرة على الاقتصاد الوطني، ويعمل على تشجيع المنتج المحلي.

وأوضح مرعي، نحن بحاجة إلى استعادة المنتج المحلي للصدارة، من خلال أعطاء مزيدا من الإعفاءات لأصحاب المشروعات الصغيرة العاملة بالفعل، سواء تم ذلك من خلال زيادة أمد التغطية للقرض، أو التعاون مع جهات الولاية فى تخفيض سعر الأراضي الممنوحة لأصحاب هذه المشروعات عن قيمتها بواقع 25% من السعر الحالي، وذلك للمشروعات التى تسعى إلى التوسع.

الخسائر المالية

وشدد رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، على التعاون الدائم بين اللجنة البرلمانية وجهاز المشروعات والوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك من خلال إعداد رؤية ائتمانية جديدة لتمويل المشروعات الصناعية ستصدر قريبا.

ولفت إلى أن لجنة المشروعات، ستعقد عددا من الاجتماعات لمتابعة القرارات الاقتصادية المهمة التي تم الإعلان عنها اليوم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أشار خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلى زيادة الخسائر العالمية، قدرت بنحو 12 تريليون دولار في العالم كله بالناتج العالمي، كما انخفضت توقعات النمو الاقتصادي بالعالم، بعد التفاؤل الذي ظهر بعد أزمة كورونا.

وقال: إنّ الأزمة العالمية دفعت الدول إلى التشديد النقدي، فضلا عن قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي الأولى من نوعها منذ 20 عاما.